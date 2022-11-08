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Врач Мясников рассказал о недостатках вегетарианства

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Мясников рассказал о недостатках вегетарианства
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о недостатках вегетарианства.

При подобном режиме питания может возникнуть недостаток различных веществ.

— В первую очередь это Омега-3 жирные кислоты. Омега-6 жирные кислоты в изобилии потребляются вегетарианцами с овощами, а вот с необходимыми нашему сердцу, мозгу, глазам жирными кислотами Омега-3 у них проблемы. Основной источник Омега-3: рыба, морепродукты, яйца- то, что веганы не едят, — отметил эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

Восполнить дефицит Омега-3 вететарианцы могут при помощи льняного масла, грецких орехов, соевого молока.

Кроме того, вегетарианцам нужно следить за уровнем железа, цинка, кальция, витамина D.

Детям не следует переходить на веганский образ питания, так как их организм еще только формируется и ему необходим белок. Об этом сообщила врач-диетолог Светлана Лисицына.

Вегетарианство рацион Александр Мясников
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