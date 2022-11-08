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Молодой человек напал на подростка в переходе метро «Шоссе Энтузиастов»

Степан Жирнов
Происшествия
Молодой человек напал на подростка в переходе метро «Шоссе Энтузиастов»
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Молодой человек напал на несовершеннолетнего в столичном метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 8 ноября.

По его словам, инцидент произошел в подземном переходе станции «Шоссе Энтузиастов». Злоумышленник подошел сзади к 17-летнему гражданину и без какой-либо причины ударил его неустановленным предметом по голове, после чего сбежал.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Пострадавший обратился за медицинской помощью, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Вскоре подозреваемого задержали по месту жительства — на 2-й Владимирской улице. Им оказался 18-летний москвич. Мотивов своего поступка молодой человек назвать не смог. Орудие преступления, по его словам, он выбросил.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Фигурант подписал обязательство о явке.

Расследование другого уголовного дела о побоях завершилось в Новой Москве 17 октября. Перед судом предстанут 15- и 17-летний подростки, которые избили своего сверстника.

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