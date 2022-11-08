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Стало известно о том, что грозит женщине, сбросившей свою дочь с 11-го этажа на юге Москвы

Степан Жирнов

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Стало известно о том, что грозит женщине, сбросившей свою дочь с 11-го этажа на юге Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

Появилась информация о том, какое наказание грозит 26-летней женщине, сбросившей своего малолетнего ребенка с 11-го этажа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 8 ноября.

По ее словам, после падения с большой высоты дочь подозреваемой выжила, но находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи. Так что на данный момент действия матери квалифицируются как «Покушение на убийство малолетнего ребенка».

— Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, — рассказывает Нефедова.

Также представитель прокуратуры подчеркнула, что в рамках расследования с матерью пострадавшей проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Трагедия, о которой идет речь, произошла утром 8 ноября в доме в Сумском проезде. Женщина выбросила дочь 2021 года рождения из окна 11-го этажа. Что могло стать причиной совершения преступления, а также как развивались события — в материале «ВМ».

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