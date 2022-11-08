«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявили в столичном регионе в среду

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В столичном регионе в среду, 9 ноября, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности по причине тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Ожидается, что местами видимость из-за тумана будет достигать 300–800 метров.

Период предупреждения будет действовать с 05:00 до 23:00 среды, подытожили в ведомстве.

На текущей неделе в столице ожидается теплая облачная погода, местами могут пройти небольшие дожди. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Со среды, 9 ноября, воздух в столице начнет прогреваться. В этот день ожидается от плюс шести до плюс восьми градусов. В четверг, 10 ноября, будет наблюдаться аналогичная со средой погода. В пятницу и субботу, 11 и 12 ноября соответственно, воздух в городе прогреется до трех–восьми градусов выше нуля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «ВМ» рассказал, что температура воздуха на этой неделе превысит климатическую норму на несколько градусов из-за надвигающихся циклонов, самым теплым днем станет среда, 9 ноября.