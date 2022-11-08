Депутат МГД Гусева: Система соцпомощи для особо уязвимых категорий должна работать в проактивном режиме

Фото: duma.mos.ru

Система социальной помощи для особо уязвимых категорий граждан должна функционировать в Москве в проактивном режиме, соответствующую работу необходимо сделать масштабнее. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Так, по ее словам, Служба социальных координаторов, которая в настоящее время работает в 17 больницах Москвы, до конца года появится во всех стационарах города.

Гусева отметила, что проактивная работа дает возможность выявить проблемы и подобрать адресную поддержку под каждый индивидуальный случай.

Депутат добавила, что координаторы также помогают в получении соцпомощи в надомной или стационарной форме после выписки.

— Эта служба будет востребованной: очень важно, чтобы рядом с каждым человеком в период госпитализации был специалист, к которому можно обратиться с немедицинскими вопросами. Это и разгрузит докторов, медсестер, и обеспечит лучшие возможности восстановления после болезни, — подчеркнула Гусева.

Она подытожила, что такой подход также планируется реализовать в шести новых комплексах скорой медицинской помощи столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

1 ноября правительство Москвы анонсировало появление социальных координаторов во всех больницах столицы. «Вечерняя Москва» узнала, какую помощь будут оказывать эти сотрудники.