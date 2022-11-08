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«Он издевается!»: немцы разозлились из-за шутки Шольца про энергокризис

Александр Афонин
В мире
«Он издевается!»: немцы разозлились из-за шутки Шольца про энергокризис
Фото: shutterstock

Немцы вышли из себя после шутки канцлера Германии Олафа Шольца про энергетический кризис в стране. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил портал Focus Online.

— На днях ко мне подошел человек и сказал: «Господин Шольц, я только что поменял электрическую плиту на газовую». Я не знал, насколько печально мне следовало выглядеть, — пошутил канцлер.

Слова немецкого политика вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальной сети Twitter. Многие отметили, что поведение Шольца не соответствует его должности и является слишком высокомерным.

— Он издевается над людьми, которые приходят к нему со своими заботами! — цитирует пользователя под псевдонимом WildeGesellin РИА Новости.

Другие читатели заявили, что канцлер вместе со всем правительством должен подать в отставку.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Олафа Шольца не будут отправлять в отставку, несмотря на мнение жителей Германии. Он отметил, что канцлер может уйти с должности, только если парламент вынесет ему импичмент.

Германия Энергетика Олаф Шольц
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