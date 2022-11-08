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Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы

Лейла Алиева
Общество
Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой наружной рекламы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная Дума отклонила законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в рамках пленарного заседания.

— Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на совете Государственной Думы, по мнению всех фракций законопроект должен быть отклонен, — отметил он.

Во время обсуждения документа были высказаны опасения по поводу снижения конкуренции и монополизации рынка цифровой наружной рекламы и размещения объявлений на электронных досках одной частной компанией, в случае реализации проекта, пишет РИА Новости.

До этого заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной думе Ярослав Нилов предложил ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров. По его словам, пенсионеры, которые работают, имеют право на получение социального налогового возврата, который устанавливается в размере 50 процентов суммы налога на доходы физических лиц. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.

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