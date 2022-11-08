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Первое за 442 года одновременное затмение Луны и Урана зафиксировали в Японии

Евгений Белоусов
В мире
Первое за 442 года одновременное затмение Луны и Урана зафиксировали в Японии
Фото: Pexels

Жители Японии впервые за последние 442 года наблюдают в небе затмение Луны и Урана.

Жители востока России в 13:59 по московскому времени наблюдали максимальную фазу полного лунного затмения. Москвичи могли наблюдать только конец затмения.

Полутеневые фазы можно будет увидеть с 16:29 до 16:56 по московскому времени. Это связано с тем, что Луна все время затмения будет находиться под горизонтом.

25 октября в столице можно было наблюдать солнечное затмение. Оно началось в 12:24 и достигло своего максимума в 13:38.

О последствиях наблюдения за солнечным затмением без защиты для глаз и мерах предосторожности рассказала «Вечерней Москве» врач-офтальмолог Татьяна Шилова. По ее словам, несмотря на то что Солнце практически на 63 процента будет перекрыто Луной, светового потока, который останется, достаточно, чтобы повредить глаза.

Япония Луна Затмения
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