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Жители Земли смогут наблюдать полное лунное затмение 8 ноября

Анастасия Колоскова
Общество
Жители Земли смогут наблюдать полное лунное затмение 8 ноября
Фото: Pixabay

Полное затмение Луны, которое случится 8 ноября, смогут наблюдать жители востока России. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

— 8 ноября произойдет полное затмение Луны с максимальной фазой (1,36) в 13:59 мск и продолжительностью почти шесть часов. Полная фаза продлится более часа, — говорится в сообщении.

В планетарии уточнили, что полностью явление смогут наблюдать на востоке России, в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии.

Увидеть затмение от начала и до конца в России смогут жители Дальнего Востока, Забайкалья, Северной и Восточной Сибири, уточнили астрономы.

Москвичи могут наблюдать только конец затмения. Полутеневые фазы можно будет увидеть с 16:29 до 16:56 по московскому времени. Это связано с тем, что Луна все время затмения будет находиться под горизонтом, передает ТАСС.

Лунное затмение 8 ноября усугубит переходный период — мост между летом и зимой. Ведьма Алена Полынь рассказала «Вечерней Москве», чего не стоит делать в этот день.

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