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Ведьма Полынь рассказала, чего нельзя делать в лунное затмение 8 ноября

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Ведьма Полынь рассказала, чего нельзя делать в лунное затмение 8 ноября
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

8 ноября ожидается лунное затмение, которое усугубит переходный период — мост между летом и зимой. Ведьма Алена Полынь рассказала «Вечерней Москве», чего не стоит делать в этот день.

— Ноябрь — самый опасный месяц из всех 12, которые нам известны. Это очень сложный и болезненный период. Я рекомендую в этом временном промежутке воздерживаться от длительных поездок и ночных прогулок. Лучше переждать этот темный этап в безопасном месте — у себя дома, — пояснила она.

Также Полынь посоветовала избегать конфликтных ситуаций и следить за своим рационом, так как повышается риск отравлений. Самый опасный период продлится до 10 ноября, однако последствия могут растянуться до января. Только с весной может появиться надежда на положительную динамику в социальной, экономической, а также в мировой повестке.

Как полное лунное затмение 8 ноября повлияет на ситуацию в мире и что привнесет в судьбы людей — в материале «ВМ».

Во вторник, 8 ноября, в 02:00 по московскому времени наступит лунное затмение. Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ожидать в данный и последующий периоды.

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