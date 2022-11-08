Звезда «Моей прекрасной няни» Станислав Николаев ушел в монастырь 

Фото: Моя прекрасная няня

Российский актер Станислав Николаев, известный своей ролью в сериале «Моя прекрасная няня», оставил карьеру в кино, принял постриг и ушел в монастырь.

В настоящее время звезда проживает в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре. Известно, что при постриге он принял имя Анастасий.

По словам родителей звезды, они не слишком довольны таким решением сына. Особенно в решении актера разочаровался его отец Олег Николаев.

— Это не его история, блин! Он мужчина, и не владеть женщиной в его возрасте — нет, это не жизнь! — цитирует мужчину «Дни.ру».

В последнее время почти ничего не слышно о состоянии другой звезды сериала «Моя прекрасная няня» — тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк. Известно, что она борется с онкологией и близкие люди прилагают все усилия, чтобы артистка чувствовала их поддержку.

Виктория Пьер-Мари играла с Заворотнюк в одной из серий «Моей прекрасной няни» — в четвертом сезоне певице досталась роль предполагаемой мамы «няни Вики». С тех пор они стали дружить.

Артистка рассказала фанатам, как на самом деле себя чувствует Заворотнюк. По ее словам, звезда каждый день буквально борется за жизнь.