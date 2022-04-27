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«Тяжело восстанавливается»: подруга Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

Юлия Курганова

Общество
«Тяжело восстанавливается»: подруга Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В последнее время почти ничего не слышно о состоянии тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк. Известно, что она борется с онкологией и близкие люди прилагают все усилия, чтобы артистка чувствовала их поддержку.

Виктория Пьер-Мари с Анастасией Заворотнюк играла в одной из серий «Моей прекрасной няни» — в четвертом сезоне певице досталась роль предполагаемой мамы «няни Вики». С тех пор они стали дружны. Артистка рассказала фанатам, как на самом деле себя чувствует Заворотнюк. По ее словам, звезда каждый день буквально борется за жизнь.

— Очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания, — отметила Пьер-Мари в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

В конце января дочь Анастасии Заворотнюк Анна опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

Здоровье СМИ Анастасия Заворотнюк
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