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Владелец брендов Persil, «Пемос» и «Ласка» покинет Россию до конца года

Евгений Белоусов
Экономика
Владелец брендов Persil, «Пемос» и «Ласка» покинет Россию до конца года
Фото: shutterstock

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, которому принадлежат бренды Persil, «Пемос» и «Ласка», покинет российский рынок до конца этого года. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил финансовый директор Henkel Марко Свобода.

— Конечно, мы будем выходить, мы все еще стремимся закрыть этот процесс к концу года. Не думаю, что это случится раньше, — заявил он.

По словам финансового директора концерна, к российским активам компании сейчас наблюдается большой интерес, передает «Коммерсантъ».

В апреле Henkel объявила о прекращении бизнес-деятельности в России на фоне спецоперации на Украине. При этом в компании отметили, что 2500 сотрудников Henkel в РФ временно продолжат работу на предприятии.

До этого СМИ сообщили, что компания Huawei якобы прекратила все прямые поставки смартфонов на территорию России и может окончательно покинуть российский рынок.

Компания также перестала ввозить в страну телевизоры, планшеты и ноутбуки. По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, продавать базовые станции для сотовой связи Huawei перестала еще зимой.

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