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Появилось видео из столичной клиники, в которой после операции умер молодой пациент

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео из столичной клиники, в которой после операции умер молодой пациент
Фото: СК РФ

В Сети появилось видео из столичной клиники, в которой после проведения плановой пластической операции погиб 22-летний пациент. Запись опубликовала пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Москве во вторник, 8 ноября.

На записи можно увидеть отделение анестезиологии и реанимации медицинского учреждения.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Инцидент, о котором идет речь, произошел во вторник, 8 ноября, в одной из столичных клиник на северо-западе города. После плановой пластической операции 22-летнему пациенту стало плохо. Несмотря на то, что сотрудники учреждения провели комплекс реанимационных мер, молодой человек скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Также во вторник, 8 ноября, стало известно, что в столичной больнице скончалась одна из пострадавших в результате нападения злоумышленника на школу №88 в Ижевске. Таким образом количество жертв трагедии выросло до 18 человек.

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