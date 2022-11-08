Появилось видео из столичной клиники, в которой после операции умер молодой пациент

В Сети появилось видео из столичной клиники, в которой после проведения плановой пластической операции погиб 22-летний пациент. Запись опубликовала пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Москве во вторник, 8 ноября.
На записи можно увидеть отделение анестезиологии и реанимации медицинского учреждения.
Инцидент, о котором идет речь, произошел во вторник, 8 ноября, в одной из столичных клиник на северо-западе города. После плановой пластической операции 22-летнему пациенту стало плохо. Несмотря на то, что сотрудники учреждения провели комплекс реанимационных мер, молодой человек скончался.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Также во вторник, 8 ноября, стало известно, что в столичной больнице скончалась одна из пострадавших в результате нападения злоумышленника на школу №88 в Ижевске. Таким образом количество жертв трагедии выросло до 18 человек.