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Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците «Амоксиклава»

Евгений Белоусов
Город
Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците «Амоксиклава»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сообщения о дефиците антибиотика широкого спектра действия «Амоксиклав» в Москве являются неверными. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— На фармацевтическом рынке столицы, согласно данным информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, имеется достаточный запас (более 370 тысяч упаковок) как в организациях оптовой торговли, так и в аптечных и медицинских организациях города Москвы, — передает сообщение РИА Новости.

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», насколько критично сказывается на лечении отсутствие определенных лекарств и есть ли возможность заменить одни антибиотики другими.

В ноябре замглавы столичного депздрава Элла Попова заявила, что дефицита лекарственных препаратов для льготных категорий граждан в Москве не будет: город сформировал достаточные резервы.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о продлении реализации пилотного проекта по обеспечению льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами по электронным рецептам в коммерческих аптеках до 31 декабря 2023 года.

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