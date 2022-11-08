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Движение транспорта возобновили на Крымском мосту после временной приостановки

Полина Долганова
Общество
Движение транспорта возобновили на Крымском мосту после временной приостановки
Фото: shutterstock

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновили после временной приостановки. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе Минтранса.

— Сегодня в 16:00 по московскому времени возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в сообщении.

Уточняется, что транспорт не мог проехать по мосту 8 ноября в период с 04:00 до 16:00, передает Telegram-канал министерства.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

Транспорт Крым Мосты
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