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Дептранс Москвы назвал участки дорог с затрудненным движением вечером 8 ноября

Лейла Алиева
Город
Дептранс Москвы назвал участки дорог с затрудненным движением вечером 8 ноября
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Вечером 8 ноября на ряде дорог в Москве ожидаются затруднения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В вечерний час пик загруженность дорог ожидаем 8–9 баллов — рекомендуем отложить поездки на более позднее время. В городе идет дождь, видимость ограничена, низкие скорости и мелкие ДТП осложняют движение, — говорится в сообщении.

Движение местами будет затруднено в центре города по направлению в область, на ТТК и МКАД, на юго-западе, а также в местах проведения строительных работ. Москвичам посоветовали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом для экономии времени.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, держать дистанцию и не отвлекаться на гаджеты. Движение транспорта станет свободнее после 20:00, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что участок улицы Генерала Дорохова будет перекрыт для движения транспорта с 22 октября по 25 декабря в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей.

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