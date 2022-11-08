Кардиолог Варфоломеев раскрыл один из ранних симптомов инфаркта

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При сердечном приступе необходима срочная медицинская помощь, чтобы успеть снизить риски летального исхода. Однако существуют предупреждающие знаки, которые могут заранее сообщить о приближении инфаркта, рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

— Популярное изображение мучительной боли в груди, возникающей из ниоткуда, не единственный способ сообщить о себе о сердечном приступе. Первые предупреждающие признаки могут появиться за несколько месяцев до неотложной медицинской помощи и быть более незаметными, — заявил он.

По словам врача, одним из верных признаков приближающегося приступа является отдышка. Она может говорить о не самой лучшей физической форме, но может и предупреждать об инфаркте. Сердце и дыхание, объясняет врач, очень тесно связаны.

Однако не в каждом случае инфаркту предшествуют отдышка и прочие симптомы. Некоторые люди могут ничего не испытывать вплоть до самого приступа, передает слова Варфоломеева «МедикФорум».

В разные периоды у человека могут возникать боли в грудной клетке, и иногда бывает сложно понять, что именно болит. Терапевт, врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как отличать сердечную боль от других проявлений.

По его словам, сердечная боль может проявляться в животе и под левым ребром. Она характеризуется распиранием всей грудной клетки, поскольку боль связана с приступами какого-то заболевания.