«Словно удар кинжалом»: кардиолог назвал неожиданные проявления боли в сердце

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В разные периоды у человека могут возникать боли в грудной клетке, и иногда бывает сложно понять, что именно болит. Терапевт, врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, как отличать сердечную боль от других проявлений.

— Дело в том, что болезненные синдромы в сердце нужно относить к болям в грудной клетке. В ней есть много органов, которые могут болеть. Если говорить про боль в сердце, то есть определенные проявления. Она имеет некое начало, когда у человека есть сердечные заболевания, высокое давление — иными словами, предрасполагающие факторы. Но иногда бывает такое, что факторов таких нет, боль носит спонтанный характер, она чаще всего связана со спазмированием сосудов. Боль в сердце — это невыносимое болезненное ощущение за грудиной, которое возникает резко, словно удар кинжалом. Боли возникают очень высоко, человеку очень плохо. У него во время болей возникает страх смерти. Сердечная боль характерна тем, что отдает в левую сторону, она возникает только при физических нагрузках. При этом в случае стенокардии боль уходит в тот момент, когда человек останавливается, — пояснил он.

Врач добавил, что сердечная боль также может проявляться в животе и под левым ребром. Если говорить о болях в легких, то они будут немного ниже, а также слева или справа. По его словам, она характеризуется распиранием всей грудной клетки, поскольку боль связана с приступами какого-то заболевания. К примеру, бронхиальная астма или бронхит. Также Кондрахин объяснил, как отличить боль в сердце от невралгии и остеохондроза.

— При невралгии людям трудно вдохнуть. Когда межреберное пространство расширяется и человеку больно вздохнуть. Также человек может в принципе бояться вдохнуть. У него уже имеется боль, несмотря на то, ходит он или нет. Когда человек двигается, то при остеохондрозе у него боль может возникать. Также изменение положения тела или же молодой возраст говорят о возникновении остеохондроза. При изменении положения тела возникает боль, которая давит на грудную клетку. Если человек сидел долго в неудобном положении, то это тоже говорит об остеохондрозе, — подытожил кардиолог.

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