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Ученый назвал регионы мира, где ожидаются катастрофы и массовая миграция

Евгений Белоусов
В мире
Ученый назвал регионы мира, где ожидаются катастрофы и массовая миграция
Фото: Unsplash

Менее чем через 50 лет в четырех регионов мира может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры. Об этом заявил климатолог Йохан Рокстрем.

— Возможно, уже в 2070 году большая часть регионов мира вблизи экватора будет достаточно жаркой, чтобы угрожать жизни людей, — сказал он.

Потепление грозит Земле по-настоящему «катастрофическими» последствиями, утверждает ученый. Так, часть планеты просто станет необитаемой. По словам климатолога, такая участь постигнет Бразилию, Индию, а также районы Африки и Ближнего Востока.

Среднегодовая температура в этих регионах может превысить плюс 30 градусов, что несет прямую угрозу жизни людей. Если богатые жители этих регионов смогут как-то бороться с жарой, то для бедных остается только миграция, рассказал ученый в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В прогнозах знаменитой болгарской ясновидящей Ванги идет речь еще об одном страшном недуге. Он родом из Сибири и может появиться уже в конце 2022 года.

По словам предсказательницы, частицы опасного вируса заморожены в ледниках, однако в результате изменения климата попадут в воздух и распространятся по всему миру, вызвав новую пандемию. «Вечерняя Москва» узнала у ученых, реалистичен ли такой сценарий.

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