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Стремоусов сообщил о попытке ВСУ прорвать линию обороны на Херсонском направлении

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Стремоусов сообщил о попытке ВСУ прорвать линию обороны на Херсонском направлении
Фото: Минобороны РФ

Украинские подразделения совершают попытки наступления на Херсонском направлении, однако все их атаки отбиваются Россией. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Ситуация такая: есть какие-то попытки атаковать, наши работают, работает авиация. Такого, чтобы массово пошли, нет, — сообщил он.

Стремоусов также добавил, что российские подразделения успешно отражают попытки наступления ВСУ, передает ТАСС.

В последние время обстановка в Херсонской области остается напряженной. На фоне массовых обстрелов и ожидающегося наступления украинских войск правительство региона начало эвакуацию жителей.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в Херсонской области.

По его словам, киевское руководство хочет выставить на витрину перед Западом большой военный успех и готово ради этого пойти на все, несмотря на то что ситуация в регионе остается сложной.

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