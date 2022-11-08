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Музей транспорта Москвы организует выездные экскурсии по городу

Евгений Жуков
Город
Музей транспорта Москвы организует выездные экскурсии по городу
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Музей транспорта Москвы совместно с Политехническим музеем и ГУП «Мосгортранс» запускает выездные экскурсии на электробусе «Научный электробус». Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичам расскажут об истории появления электричества в России и его применении в сфере транспорта. В рамках экскурсии гостям покажут места, откуда отправился первый трамвай и где построили специальную трамвайную ГЭС.

Посетителям также покажут памятники архитектуры, которые связаны с электрификацией и транспортной инфраструктурой столицы: Миусское трамвайное депо, Георгиевскую электростанцию, а также ГЭС-1 и ГЭС-2.

Финальной точкой экскурсионного маршрута станет остановка городского транспорта у метро «Китай-город» рядом с историческим зданием Политехнического музея. Экскурсионные мероприятия будут проходить на бесплатной основе по предварительной регистрации.

Ближайшая состоится 12 ноября в 12:00. Старт маршрута — у остановки городского транспорта «Метро «Петровский парк», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось о дне открытых дверей в автобусном парке Мосгортранса в ЗАО. В программе запланированы экскурсия по парку, осмотр электробусов, автобусов и техники парка, а также консультации по трудоустройству и общение с профессиональными водителями.

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