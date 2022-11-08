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Шойгу проинспектировал командный пункт российской группировки в зоне СВО

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Шойгу проинспектировал командный пункт российской группировки в зоне СВО
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Шойгу также заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке. В отдельном порядке обсуждались вопросы обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В конце встречи Шойгу вручил военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды, передает Telegram-канал «Минобороны России».

5 ноября министр обороны поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. По словам Шойгу, представители этой профессии демонстрируют «исключительное мужество» и самоотдачу, а также результативно и четко решают самые ответственные и трудные задачи в ходе спецоперации.

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