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Прокуратура взяла на контроль дело о гибели пациента после пластической операции в Москве

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Прокуратура взяла на контроль дело о гибели пациента после пластической операции в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Щукинская улица Карта всех событий

Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела о гибели пациента в одной из частных клиник в СЗАО. Об этом во вторник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», — отметила она.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 8 ноября в одной из столичных клиник на северо-западе города. После плановой пластической операции 22-летнему пациенту стало плохо.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, молодой человек скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Позже появились кадры из столичной клиники, в которой после проведения плановой пластической операции погиб 22-летний пациент.

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