Два человека пострадали после столкновения автомобилей в деревне Терехово

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, деревня Терехово Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в деревне Терехово в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 8 ноября.

В результате аварии, по данным собеседника «ВМ», пострадали два человека.

Еще одно ДТП произошло на МКАД. Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 108-го километра автодороги. Проезд на участке был затруднен и осуществлялся по двум полосам из пяти, но спустя семь минут движение было восстановлено.

Другая авария произошла 8 ноября на западе столицы, где в районе Кунцево загорелся автомобиль. Из-за происшествия было затруднено движение в сторону Московской кольцевой автодороги, но на данный момент его восстановили.