Юрист Бандо объяснил, как «наказать» курящего соседа

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Доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Михаил Бандо рассказал, как можно «наказать» курящего соседа и собрать факты, подтверждающие факт нарушения закона.

— Стоит помнить, что самая большая проблема — это доказывание факта нарушения. Одни из эффективных способов решение данной проблемы это видеосъемка, фотофиксация, показателей свидетелей (например, соседей), — пояснил он.

Если сосед курит на балконе с выходом на лестничную площадку, к которой есть доступ у всех жильцов, то в данном случае он нарушает федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотин содержащей продукции». За это ему грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

При этом, если сосед курит на своем балконе или лоджии, и дым не проникает на чужую территорию, то прямого запрета на это нет. Если дым попадает в вашу квартиру, то можно претендовать на компенсацию морального вреда, сообщает URA.RU.

Также юрист Алексей Хижняк пояснил, можно ли курить на балконе. По его словам, с законодательной точки зрения курение на балконе квартиры не запрещено. Жильцы не могут курить в зонах общего пользования, таких как лифты, лестничные площадки и подъезды.