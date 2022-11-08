Мишустин распорядился присоединить «Минбанк» к «Промсвязьбанку»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Московский индустриальный банк («Минбанк») будет присоединен к «Промсвязьбанку».

Согласно документу, 100 процентов обыкновенных акций «Минбанка» будут приняты в казну РФ от Агентства страхования вкладов (АСВ) по рыночной стоимости в один рубль за счет уменьшения на эту сумму имущественного взноса РФ, внесенного в имущество АСВ, отмечается на портале правовой информации.

До этого Мишустин рассказал, что ФНБ и решения ЦБ позволили спланировать надежное финансирование основных функций государства.

Также премьер-министр сообщил, что финансовую стабильность в стране удается сохранить благодаря работе ФНБ, электронному бюджету и технологическим платформам для администрирования. Глава кабмина отметил, что на данный момент наблюдается укрепление рубля, а падение ВВП составило порядка 0,5 процента в начале сентября.

По словам Мишустина, подобных результатов удалось достичь благодаря ответственной финансовой политике, а также принятым решениям со стороны ЦБ и президента России Владимира Путина.