Все пропало? Насколько тяжело Евросоюзу обойтись без дизельного топлива

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Европа оказалась на границе дизельного кризиса. Пакеты санкций и ожидаемое эмбарго на нефть спровоцировали рост цен на энергоресурсы. Насколько тяжело обойтись Евросоюзу без дизельного топлива и можно ли его заменить — в материале «Вечерней Москвы».

По словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, Евросоюз не может оказаться в ситуации полного отсутствия дизельного топлива.

— Это не история про «все пропало». Один «дизель» всегда можно заменить другим. При этом всегда найдется поставщик, который восполнит объем топлива, но при условии повышения стоимости, — пояснил Баженов.

Он отметил, что поставки дизельного топлива в страны ЕС и сейчас производятся опосредованно.

— Но в феврале следующего года вводится эмбарго на нефтепродукцию, что повлияет на поставки в ЕС в том числе и дизельного топлива, — поделился специалист.

Альтернативные поставщики

Собеседник «ВМ» рассказал, что эта ситуация неприятная, потому что провоцирует рост цен, но не критичная, поскольку всегда найдется альтернативный поставщик дизельного топлива.

По его словам, в случае прекращения закупок в России дизельное топливо в Евросоюз смогут поставлять следующие страны:

ряд государств Северной Африки;

Турция;

азиатские страны;

США.

— Кто именно возьмется поставлять топливо, будет зависеть от установленной цены, — заключил Баженов.