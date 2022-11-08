Все пропало? Насколько тяжело Евросоюзу обойтись без дизельного топлива

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Европа оказалась на границе дизельного кризиса. Пакеты санкций и ожидаемое эмбарго на нефть спровоцировали рост цен на энергоресурсы. Насколько тяжело обойтись Евросоюзу без дизельного топлива и можно ли его заменить — в материале «Вечерней Москвы».
По словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, Евросоюз не может оказаться в ситуации полного отсутствия дизельного топлива.
— Это не история про «все пропало». Один «дизель» всегда можно заменить другим. При этом всегда найдется поставщик, который восполнит объем топлива, но при условии повышения стоимости, — пояснил Баженов.
Он отметил, что поставки дизельного топлива в страны ЕС и сейчас производятся опосредованно.
— Но в феврале следующего года вводится эмбарго на нефтепродукцию, что повлияет на поставки в ЕС в том числе и дизельного топлива, — поделился специалист.
Собеседник «ВМ» рассказал, что эта ситуация неприятная, потому что провоцирует рост цен, но не критичная, поскольку всегда найдется альтернативный поставщик дизельного топлива.
По его словам, в случае прекращения закупок в России дизельное топливо в Евросоюз смогут поставлять следующие страны:
— Кто именно возьмется поставлять топливо, будет зависеть от установленной цены, — заключил Баженов.