Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стремоусов рассказал о попытке наступления ВСУ и наемников в районе Снегиревки

Егор Провоторов
В мире
Стремоусов рассказал о попытке наступления ВСУ и наемников в районе Снегиревки
Фото: shutterstock

Украинские силы перешли в наступление в районе населенного пункта Снигиревка, идет серьезный бой, линия обороны удерживается российскими подразделениями, сообщил журналистам замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он также рассказал о неудавшемся наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Давыдов Брод, российские войска отбили эту попытку. Сейчас на другом направлении армия РФ сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны.

— Сейчас ВСУ пошли массово в районе города Снигиревка. Они пытаются сдвинуть линию фронта, — рассказал чиновник РИА Новости.

По словам Стремоусова, в наступлении украинской армии принимают участие англоговорящие наемники и бойцы из Польши. В настоящий момент отряды ВСУ закрепились на северной окраине поселения вдоль железнодорожных путей.

Российская авиация, артиллерия и другая военная техника «работает по противнику», а оборону держит 205-й полк, резюмировал замглавы херсонской администрации.

Накануне во вторник, 8 ноября, Стремоусов рассказал, что сейчас Херсонская область находится «в режиме ожидания», в ближайшее время ожидается «развязка событий» в регионе.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте