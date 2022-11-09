Стремоусов рассказал о попытке наступления ВСУ и наемников в районе Снегиревки

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Украинские силы перешли в наступление в районе населенного пункта Снигиревка, идет серьезный бой, линия обороны удерживается российскими подразделениями, сообщил журналистам замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он также рассказал о неудавшемся наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Давыдов Брод, российские войска отбили эту попытку. Сейчас на другом направлении армия РФ сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны.

— Сейчас ВСУ пошли массово в районе города Снигиревка. Они пытаются сдвинуть линию фронта, — рассказал чиновник РИА Новости.

По словам Стремоусова, в наступлении украинской армии принимают участие англоговорящие наемники и бойцы из Польши. В настоящий момент отряды ВСУ закрепились на северной окраине поселения вдоль железнодорожных путей.

Российская авиация, артиллерия и другая военная техника «работает по противнику», а оборону держит 205-й полк, резюмировал замглавы херсонской администрации.

Накануне во вторник, 8 ноября, Стремоусов рассказал, что сейчас Херсонская область находится «в режиме ожидания», в ближайшее время ожидается «развязка событий» в регионе.