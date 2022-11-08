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Стремоусов заявил, что в ближайшие дни ожидается развязка событий в Херсоне

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Стремоусов заявил, что в ближайшие дни ожидается развязка событий в Херсоне
Фото: Минобороны РФ

На данный момент Херсон находится в режиме ожидания, в ближайшее время ожидается развязка событий. Об этом во вторник, 8 ноября, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным, — сказал он.

Замглавы добавил, что на правобережной части Херсонской области завершились мероприятия по массовой эвакуации граждан. Теперь жители региона могут самостоятельно без препятствий покинуть территорию области, отметил Стремоусов в своем Telegram-канале.

В последние дни ситуация в Херсонской области остается напряженной. На фоне массовых обстрелов и ожидающегося наступления украинских войск правительство региона начало эвакуацию жителей.

Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Он посчитал, что обе стороны будут использовать тысячи танков и летательных аппаратов.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в Херсонской области. По его словам, киевский режим хочет выставить на витрину перед Западом большой военный успех и готов ради этого пойти на все.

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