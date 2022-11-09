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Трое пострадавших при крушении Ми-2 под Костромой находятся в реанимации

Егор Провоторов
Происшествия
Трое пострадавших при крушении Ми-2 под Костромой находятся в реанимации
Фото: mos.ru

Три человека, получившие повреждения в результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, находятся в реанимации городской больницы. Еще одному пострадавшему в настоящее время делают экстренную операцию.

Главной задачей медиков, по данным пресс-службы областной администрации, является выяснение сложности и характера травм, полученных пациентами в результате авиакатастрофы. Для них также подготовлены места в операционных, говорится на сайте администрации региона.

В результате трагического инцидента в Костромской области погиб один человек, также пострадали два пилота и два фельдшера санитарной авиации. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, еще один получил изолированную травму и перелом конечности.

— Создано две бригады мультидисциплинарного назначения в составе 10 человек, развернуты две операционные и подготовлены места в реанимации. Сейчас три пациента в реанимации, продолжаются диагностические мероприятия, один пациент в операционной, ― приводит слова главы департамента здравоохранения региона Николай Гирин сайт областной администрации.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области. Летательный аппарат вылетел из Шарьи, совершив аварийную посадку в нескольких километрах от места назначения. При падении вертолета погиб один человек.

Вертолеты Костромская область Больницы
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