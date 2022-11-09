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Кадыров рассказал об истощении подразделений ВСУ и наполнении их наемниками

Егор Провоторов
Общество
Кадыров рассказал об истощении подразделений ВСУ и наполнении их наемниками
Фото: vk/ramzan

Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно исчерпали себя. Соответствующее заявление во вторник, 8 ноября, сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, ряды украинских подразделений в настоящий момент пополняется наемниками за счет западных партнеров Киева.

Чеченский лидер подчеркнул, что ВСУ как военная сила в данный момент находится в истощении и на Западе это видят. И поэтому западные страны пополняют ряды украинских сил за счет наемников.

— Ну давайте. Наши парни только рады новым дорогим трофеям/ Бороться с простыми рабочими, которых Зеленский гоняет на передовые, даже как-то неловко было. Мы хотим видеть против себя профессионалов, а не заложников обстоятельств, — написал Кадыров на своем канале в Telegram.

В этом же сообщении чеченский лидер заметил, что дела у подразделений республики на Украине обстоят очень хорошо, в том числе и в Лисичанске. Рамзан Кадыров также подчеркнул, что только за прошедшие сутки чеченские бойцы уничтожили более 600 солдат противника.

Украина Чечня Рамзан Кадыров
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