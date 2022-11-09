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Пенсионеры в США вынуждены возвращаться на работу из-за кризиса

Егор Провоторов
В мире
Пенсионеры в США вынуждены возвращаться на работу из-за кризиса
Фото: shutterstock

Финансовые проблемы вынуждают пенсионеров из Соединенных Штатов возвращаться на работу. Об этом во вторник, 8 ноября, пишет американское издание Focus.

На фоне инфляции обычная жизнь в США стала значительно дороже. По причине падения акций размер пенсий сократился. Пожилые американцы изучают объявления о работе, которые появляются на бирже труда.

Многие работодатели, по информации журналистов, поддерживают такую инициативу пенсионеров. По их мнению, пожилое население может быть полезным для бизнеса, поскольку они могут привнести с собой опыт и этику.

По информации из переписи населения, порядка 3,2 процента вышедших на пенсию сотрудников вернулись на свои прежние рабочие места. Focus пишет, что больше понимания о тенденции даст наблюдение за этой тенденцией в ближайшие месяцы. Тогда станет понятно, насколько жестким может стать рынок труда, сообщает Газета.ру.

Накануне аналитик Мартин Армстронг предсказал, что Штаты распадутся через десять лет. Он заявил, что Америка может перестать существовать после 2032 года.

Пенсионеры США кризис
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