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Трамп: США при Байдене превратились в «большой жирный провал»

Егор Провоторов
В мире
Трамп: США при Байдене превратились в «большой жирный провал»
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Соединенные Штаты под управлением действующего президента страны Джо Байдена стали «большим жирным провалом». Такое заявление во вторник, 8 ноября, сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.

В настоящее время на территории страны проходят промежуточные выборы в американский конгресс. Бывший глава Белого дома уверен, что из-за действий демократа Байдена для государства «все потеряно». По словам Дональда Трампа, на сегодняшний день над Вашингтоном «смеется весь мир». Его слова приводит РИА Новости.

Бывший американский лидер накануне заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах и штатах, а также призвал своих сторонников по всей стране выходить на протесты. По его словам, некоторые американцы приходят на избирательные участки, где им говорят: «извините, вы уже отдали голос». Трамп на странице в своей соцсети Truth Social рассказал, что такое происходит в большом количестве «много где».

В минувший вторник, 8 ноября, президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на промежуточных выборах Республиканской партии, американцев ждут два ужасных года.

Джо Байден Дональд Трамп США
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