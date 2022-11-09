Пять путепроводов планируют построить на северо-востоке Москвы до 2026 года

В Северо-Восточном административном округе Москвы собираются возвести пять путепроводов до 2026 года. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
— Ранее мэр Москвы отмечал, что реализация этих дорожных проектов создаст для водителей дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию в Москве, — отметил он.
Как уточняется, в ходе работ будут построены следующие путепроводы:
Также стало известно о завершении основных работ по надвижке путепровода в Малине. Уточняется, что этап надвижки путепровода является сложнейшим процессом, который длился порядка 12 часов.
Помимо этого, подошли к концу работы по установке Николаевского путепровода для третьего маршрута МЦД-3. Так, общая длина путепровода составила 180 метров, а вес конструкций — около двух тысяч тонн.