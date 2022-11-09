Пять путепроводов планируют построить на северо-востоке Москвы до 2026 года

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Северо-Восточном административном округе Москвы собираются возвести пять путепроводов до 2026 года. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Ранее мэр Москвы отмечал, что реализация этих дорожных проектов создаст для водителей дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию в Москве, — отметил он.

Как уточняется, в ходе работ будут построены следующие путепроводы:

Путепровод на пересечении путей Октябрьской железной дороги (ОЖД) и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Савеловского направления Московской железной дороги вблизи улицы Академика Королева;

Путепровод через железнодорожные пути, который соединит улицу Костромскую и Юрловский проезд;

Путепровод через пути второго Московского центрального диаметра — он соединит улицу Добролюбова со Складочной.

Путепровод соединит улицы Менжинского с Дудинкой, и улицу Малыгина с Малыгинским проездом.

Также стало известно о завершении основных работ по надвижке путепровода в Малине. Уточняется, что этап надвижки путепровода является сложнейшим процессом, который длился порядка 12 часов.

Помимо этого, подошли к концу работы по установке Николаевского путепровода для третьего маршрута МЦД-3. Так, общая длина путепровода составила 180 метров, а вес конструкций — около двух тысяч тонн.