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Пять путепроводов планируют построить на северо-востоке Москвы до 2026 года

Араз Салехов
Город
Пять путепроводов планируют построить на северо-востоке Москвы до 2026 года
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Северо-Восточном административном округе Москвы собираются возвести пять путепроводов до 2026 года. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Ранее мэр Москвы отмечал, что реализация этих дорожных проектов создаст для водителей дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию в Москве, — отметил он.

Как уточняется, в ходе работ будут построены следующие путепроводы:

  • Путепровод на пересечении путей Октябрьской железной дороги (ОЖД) и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Савеловского направления Московской железной дороги вблизи улицы Академика Королева;
  • Путепровод через железнодорожные пути, который соединит улицу Костромскую и Юрловский проезд;
  • Путепровод через пути второго Московского центрального диаметра — он соединит улицу Добролюбова со Складочной.
  • Путепровод соединит улицы Менжинского с Дудинкой, и улицу Малыгина с Малыгинским проездом.

Также стало известно о завершении основных работ по надвижке путепровода в Малине. Уточняется, что этап надвижки путепровода является сложнейшим процессом, который длился порядка 12 часов.

Помимо этого, подошли к концу работы по установке Николаевского путепровода для третьего маршрута МЦД-3. Так, общая длина путепровода составила 180 метров, а вес конструкций — около двух тысяч тонн.

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