Экс-тренер «Спартака» Каррера допустил возможность возглавить «Зенит» или ЦСКА

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Бывший главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера не исключил возможности в будущем стать главным специалистом петербургского «Зенита» или московского ЦСКА. Об этом он рассказал в интервью изданию «Спорт-экспресс».

— Мы, тренеры, становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем, но главное тут — профессионализм. Так что не вижу в таком решении ничего страшного, — заявил он.

Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичная команда стала чемпионом страны в сезоне 2016/17 и завоевала Суперкубок в 2017 году.

Новый главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль пока не имеет широкой известности в футбольном мире, однако с ним команда сможет бороться за титул чемпиона России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал футбольный тренер Александр Тарханов. Испанцу Абаскалю всего 33 года, что делает его самым молодым тренером Российской премьер-лиги (РПЛ). Однако возраст — не главное. Важно то, какими знаниями обладает новый тренер и как он умеет работать с футболистами, отмечает собеседник «ВМ».