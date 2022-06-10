«Смогут бороться за титул»: тренер Тарханов оценил перспективы «Спартака» с Гильермо Абаскалем

Кадр из фильма «Мы — «Спартак» / 2022 год

Новый главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль пока не имеет широкой известности в футбольном мире, однако с ним команда сможет бороться за титул чемпиона России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал футбольный тренер Александр Тарханов.

Испанцу Абаскалю всего 33 года, что делает его самым молодым тренером Российской премьер-лиги (РПЛ). Однако возраст — не главное. Важно то, какими знаниями обладает новый тренер и как он умеет работать с футболистами, отмечает собеседник «ВМ».

— Испанская тренерская школа самая лучшая в мире. Надеюсь, что он сделает команду, — говорит Тарханов. — Если брать нынешний состав «Спартака» — они вполне смогут бороться за титул. Посмотрим… Если бы пришел Хосеп Гвардиола, я бы точно сказал, в какой футбол они бы играли. А так… Я этого тренера не знаю. Имени в футбольном мире у него нет.

О назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака» стало известно 10 июня. Предыдущим местом работы испанского специалиста был швейцарский «Базель». Под руководством Абаскаля команда заняла второе место в чемпионате Швейцарии минувшего сезона.

В сезоне 2021–2022 годов «Спартак» под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли занял 10-е место в РПЛ и завоевал Кубок России. 9 июня в пресс-службе столичного клуба сообщили, что Ваноли покинул пост главного тренера.