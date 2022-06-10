Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Смогут бороться за титул»: тренер Тарханов оценил перспективы «Спартака» с Гильермо Абаскалем

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
«Смогут бороться за титул»: тренер Тарханов оценил перспективы «Спартака» с Гильермо Абаскалем
Кадр из фильма «Мы — «Спартак» / 2022 год

Новый главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль пока не имеет широкой известности в футбольном мире, однако с ним команда сможет бороться за титул чемпиона России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал футбольный тренер Александр Тарханов.

Испанцу Абаскалю всего 33 года, что делает его самым молодым тренером Российской премьер-лиги (РПЛ). Однако возраст — не главное. Важно то, какими знаниями обладает новый тренер и как он умеет работать с футболистами, отмечает собеседник «ВМ».

— Испанская тренерская школа самая лучшая в мире. Надеюсь, что он сделает команду, — говорит Тарханов. — Если брать нынешний состав «Спартака» — они вполне смогут бороться за титул. Посмотрим… Если бы пришел Хосеп Гвардиола, я бы точно сказал, в какой футбол они бы играли. А так… Я этого тренера не знаю. Имени в футбольном мире у него нет.

О назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака» стало известно 10 июня. Предыдущим местом работы испанского специалиста был швейцарский «Базель». Под руководством Абаскаля команда заняла второе место в чемпионате Швейцарии минувшего сезона.

В сезоне 2021–2022 годов «Спартак» под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли занял 10-е место в РПЛ и завоевал Кубок России. 9 июня в пресс-службе столичного клуба сообщили, что Ваноли покинул пост главного тренера.

Футбол ФК Спартак Тренеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте