Паоло Ваноли покинул пост главного тренера ФК «Спартак»

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Паоло Ваноли покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в пресс-службе клуба.

— Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм, — говорится в сообщении.

Решение об уходе с должности тренера, уточнили в пресс-службе, принял сам Ваноли по никак не зависящим от клуба обстоятельствам. Красно-белые поблагодарили тренера за проделанную им работу и добытый клубом Кубок России по футболу.

В конце мая состоялся финальный матч Кубка России по футболу, в котором «Спартак» со счетом 2:1 одолел «Динамо». Победные голы в ворота соперника забили Квинси Промес и Александр Соболев. Один гол «Динамо» принес Арсен Захарян. Кроме того, динамовец Даниил Фомин не забил пенальти на последних минутах матча. Подробнее о деталях матча — в материале «Вечерней Москвы».