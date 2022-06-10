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Испанец Гильермо Абаскаль назначен главным тренером ФК «Спартак»

Полина Долганова
Спорт
Испанец Гильермо Абаскаль назначен главным тренером ФК «Спартак»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Испанца Гильермо Абаскаля назначили на пост главного тренера столичного футбольного клуба «Спартак». Об этом стало известно в пятницу, 10 июня.

— 33-летний испанец в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем» и считается одним из самых перспективных молодых тренеров Европы, — сообщили в Telegram-канале клуба.

9 июня Паоло Ваноли покинул пост главного тренера московского клуба «Спартак». Решение об уходе с должности тренера, уточнили в пресс-службе клуба, принял сам Ваноли по никак не зависящим от клуба обстоятельствам. Красно-белые поблагодарили тренера за проделанную им работу и добытый клубом Кубок России по футболу.

В конце мая состоялся финальный матч Кубка России по футболу, в котором «Спартак» со счетом 2:1 одолел «Динамо». Победные голы в ворота соперника забили Квинси Промес и Александр Соболев. Один гол «Динамо» принес Арсен Захарян. Кроме того, динамовец Даниил Фомин не забил пенальти на последних минутах матча. Подробнее о деталях матча — в материале «Вечерней Москвы».

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