Джабаров: Выборы в Конгресс не повлияют на ситуацию с Украиной

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Выборы в американский Конгресс ничего не поменяют для России в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом в среду, 9 ноября, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров.

— После выборов в Конгресс для нас принципиально ничего не поменяется, для американцев главное — их внутренние дела, все остальное попутно. Они иногда решают свои партийные вопросы и приплетают Россию, Украину, конфликт, — приводит его слова РИА Новости.

9 ноября Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Первые избирательные участки были закрыты в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 по московскому времени, а последними закрылись участки в штатах Аляска и Гавайи в 08:00 по московскому времени.

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».