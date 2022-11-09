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Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против «бесстыдной» национализации активов компании

Георгий Соланович
В мире
Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против «бесстыдной» национализации активов компании
Фото: depositphotos

Инвесторы «Мотор Сич» из КНР выступили против национализации активов предприятия, следует из заявления представителя китайских инвесторов компании Ван Цзина.

7 ноября украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что правительство Украины намерено национализировать предприятия «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич». После этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Алексей Данилов сообщил, что активы компаний, ранее принадлежавшие ряду украинских олигархов, получили статус военного имущества и переданы минобороны страны.

— Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО «Мотор Сич» и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов, — отмечается в заявлении, опубликованном в аккаунте компании Beijing Skyrizon в соцсети WeChat.

Инвесторы, добавляется в документе, продолжат «решительно и безоговорочно защищать» свои законные права, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с Киевом. Всего под национализацию попало более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

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