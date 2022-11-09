Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Локальный рекреационный центр «Детский автогородок» создали на окраине Битцевского леса. Об этом рассказал заместитель главы департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

По его словам, на территории обустроили площадку для углубленного изучения правил дорожного движения для детей и будущих водителей.

Центр разрабатывали при содействии специалистов ГИБДД, ведущих педагогов и детских психологов.

Специалисты создали на территории стационарный автогородок. Зону площадью 640 квадратных метров оборудовали проезжей частью, тротуарами и другими элементами дорожного движения.

Мельников уточнил, что центр даст возможность сформировать грамотное представление о безопасном поведении на проезжей части и поможет заложить основы для принятия правильных решений в условиях движения на дорогах.

Рядом с территорией рабочие обустроили парковку на 150 автомобилей, в том числе для маломобильных граждан, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что общественное пространство для отдыха и занятий спортом появилось рядом со станцией метро «Ясенево» в районе улиц Паустовского, Голубинской, Ясногорской и Новоясеневского проспекта в рамках программы «Мой район».