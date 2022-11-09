Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро ввели в график

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы ввели в график, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 9 ноября.

— Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого на салатовой ветке интервалы движения поездов были увеличены из-за человека на пути.

Другой случай падения человека на пути произошел в столичном метро 31 октября. На станции метро «Митино» Арбатско-Покровской линии 11-летний мальчик упал на рельсы, засмотревшись в телефон.