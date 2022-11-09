Москвичей предупредили об изменении расписания электричек Киевского направления МЖД

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Россия, Киевское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Расписание ряда пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) будет изменено с 12 ноября в связи с переключением пути на станции Переделкино. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе магистрали.

— В предстоящие выходные в расписание пригородных поездов Киевского направления внесены значительные изменения. Это связано с переключением пути на новую ось на станции Переделкино. Технологическое «окно» назначено с 1:30 12 ноября до 4:00 13 ноября, в выходные дни, когда пассажиропоток минимален, — говорится в сообщении.

Как уточняется, железнодорожники проведут переключение пути на участке, протяженность которого составляет 750 метров. Такая инициатива даст возможность продолжить работы по формированию земляного полотна для укладки дополнительных путей. На период работ движение поездов организуют по одному пути. В связи с этим из расписания выведут ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Солнечная, «Внуково», Апрелевка, Нара, а также аэропортом Внуково, сообщает сайт РЖД.

Также стало известно о закрытии платформы Рижская Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 7 ноября в связи со строительством одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Горожанам рекомендуют пользоваться соседними станциями столичного метрополитена.

Помимо этого, с 31 октября на временной платформе Серп и Молот начнут останавливаться пригородные поезда Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), следующие из Москвы. Как уточняется, поезда не останавливались на платформе с мая текущего года в связи с подготовкой инфраструктуры к запуску четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) — «Киевско-Горьковского».