Названы три знака зодиака, представители которых склонны к предательству

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Астрологи пришли к выводу, что представители трех знаков зодиака чаще остальных готовы предать близких людей, чтобы добиться собственной цели. В топ-3 главных предателей попали Близнецы, Стрельцы и Водолеи.

Так, Близнецы отличаются коммуникабельностью, однако их можно назвать наиболее непостоянными и непредсказуемыми людьми. Они легко меняют мнение на противоположное, из-за чего может казаться, что в одном человеке одновременно скрываются две совершенно разные натуры. Это не может не отразиться на их отношения с окружающими, которые не знают, чего можно ожидать от представителей этого знака. Эти люди нечасто держат слово. В сложный момент на них не стоит рассчитывать, так как они могут подвести или отказать в помощи по непонятным аргументам.

Активные и жизнерадостные Стрельцы зачастую имеют множество друзей. Они любят оказываться в центре внимания, брать на себя роль наставника и раздавать советы окружающим. Этим людям в то же время свойственна импульсивность и нетерпимость к чужому мнению. При невыгодных для себя обстоятельствах от них можно ожидать удара в спину. При этом представители этого знака могут сделать вид, что ничего особенного не произошло, а совершенный ими поступок является не предательством, а воспитательным моментом.

Водолеи являются свободолюбивыми и целеустремленными людьми, которые наделены духом бунтарства. Несмотря на их общительность и коммуникабельность, они часто живут в придуманном мире, куда пускают не каждого. Представители этого знака — неординарные личности, которые ненавидят рутину и однообразие. По этой причине они легко расстаются с человеком, который не представляет для них интереса. При попытке встать у этих людей на пути они легко перешагнут через голову и направятся дальше, передает rsute.ru.

До этого астрологи назвали шесть знаков зодиака, которые не умеют любить и не могут построить счастливые отношения. Этим знакам зодиака тяжело найти взаимопонимание с противоположным полом и довериться им.