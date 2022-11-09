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Аварийные объекты демонтировали в Головинском районе Москвы

Лейла Алиева
Город
Аварийные объекты демонтировали в Головинском районе Москвы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Онежская улица Карта всех событий

Специалисты обнаружили на севере столицы две ветхих постройки и демонтировали их. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Иван Бобров в среду, 9 ноября.

— Объекты общей площадью 100 квадратных метров располагались на земельном участке без каких-либо правовых оснований и соответствующей документации. Строения были давно заброшены и несли потенциальную опасность для граждан: в одном здании отсутствовали кровля и окна, а от другого остались лишь основания стен из непрочной кирпичной кладки, — рассказал он.

Фото: Пресс-служба ГИН
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Фото: Пресс-служба ГИН
Фото: Пресс-служба ГИН
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Фото: Пресс-служба ГИН

По словам Боброва, оба объекта несли угрозу и могли обрушиться. Сотрудники Госинспекции по недвижимости снесли постройки и освободили территорию.

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