Аварийные объекты демонтировали в Головинском районе Москвы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Онежская улица Карта всех событий

Специалисты обнаружили на севере столицы две ветхих постройки и демонтировали их. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Иван Бобров в среду, 9 ноября.

— Объекты общей площадью 100 квадратных метров располагались на земельном участке без каких-либо правовых оснований и соответствующей документации. Строения были давно заброшены и несли потенциальную опасность для граждан: в одном здании отсутствовали кровля и окна, а от другого остались лишь основания стен из непрочной кирпичной кладки, — рассказал он.

1/2 Фото: Пресс-служба ГИН 2/2 Фото: Пресс-служба ГИН

По словам Боброва, оба объекта несли угрозу и могли обрушиться. Сотрудники Госинспекции по недвижимости снесли постройки и освободили территорию.