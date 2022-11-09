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Приметы и советы

Врач рассказал об опасности хронического гепатита С

Анастасия Колоскова
Общество
Врач рассказал об опасности хронического гепатита С
Фото: Pixabay

Хроническая форма гепатита С может не проявлять себя долгое время и привести к тяжелым осложнениям. Об этом рассказал директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Игорь Никитин.

— Гепатит С — инфекционное заболевание, которое у многих людей с момента первой «встречи» вируса с организмом переходит в хроническую форму. Он имеет медленно прогрессирующую картину своего клинического течения с развитием таких тяжелых осложнений, как цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома, — рассказал врач.

По его словам, попав в организм человека, вирусный гепатит может долгое время никак не проявляться. В результате пациент рискует узнать о заболевании слишком поздно, уже на стадии рака или цирроза.

Инфекционист пояснил, что заразиться вирусом можно при так называемых кровяных контактах. Это может произойти при незащищенном половом акте, в тату-салоне, во время педикюра, маникюра или пирсинга, если были использованы нестерильные инструменты. Попав в кровь, патоген начинает активно распространяться и размножаться, уточнил эксперт.

Он добавил, что в настоящее время вирусные гепатиты легко поддаются лечению.

— Комбинации препаратов, которые нехитрые, простые и с точки зрения своего химического строения, блокируют ключевые ферменты репликации вируса гепатита С. Созданы замечательные лекарственные формы, когда в одной таблеточке существует фиксированная комбинация доз эффективных препаратов в отношении лечения вируса гепатита С, — рассказал Никитин.

Он констатировал, что курс лечения занимает от 8 до 12 недель, передает Пятый канал.

Чтобы поддержать и укрепить здоровье, многие люди пьют биологически активные добавки. Однако зачастую именно они могут стать провокаторами серьезных осложнений. Так, их прием может спровоцировать возникновение токсического гепатита. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, что такое токсический гепатит и в каких случаях при приеме добавок возможно его развитие.

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