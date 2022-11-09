Григорий Лепс отправился на Донбасс, чтобы поддержать военных

Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Российский певец Григорий Лепс поедет на Донбасс, чтобы выступить перед военными и раненными на фронте. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил его директор.

— Мы вчера выехали в Луганск, чтобы завтра петь для ребят. Мы поддерживаем бойцов делами, а не рассказами. Наша гражданская позиция – это действия, которые мы совершаем, — отметил он.

При этом подробностей поездки директор артиста не раскрыл, пишет «Комсомольская правда».

В октябре российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, что снимает фильм о тяжелой жизни населения Донбасса. Совсем недавно он вернулся со съемок. Желание снять кинокартину о Донбассе у Охлобыстина появилось сразу же после первых бомбардировок Луганской и Донецкой народных республик со стороны Киева.

В интервью «Вечерней Москве» Охлобыстин рассказал, что в своих поездках в Донбасс он часто встречается с солдатами, выступает для них. Также актер постоянно передает местному мирному населению разнообразную гуманитарную помощь.