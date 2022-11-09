Песков заявил, что Путин со временем посетит Донбасс

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Президент Российской Федерации Владимир Путин со временем посетит Донбасс, однако пока конкретных планов на такую поездку у него него. Об этом в среду, 9 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет, — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

20 октября Путин посетил полигон Западного военного округа в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные граждане. Глава государства проинспектировал занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке, а также проверил готовность мобилизованного состава к выполнению задач в районах спецоперации. Кроме того, президент посетил многофункциональный стрелковый комплекс.

В мае Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу приехали в госпиталь к военнослужащим, которые были ранены в ходе спецоперации по защите Донбасса. Известно, что тогда президент и глава Минобороны посетили Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка в Москве.