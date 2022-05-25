Путин посетил в столичном госпитале военных, раненных в ходе спецоперации

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу приехали в госпиталь к военнослужащим, которые были ранены в ходе спецоперации по защите Донбасса. Видео встречи в среду, 25 мая, опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

На видео президент вместе с министром обороны общаются с одним из раненых, который рассказывает о своей семье — жене и сыне. Путин уточнил, как зовут ребенка и сколько ему лет.

— Папой гордиться будет, — сказал президент.

На сайте Кремля сообщили, что президент и министр обороны посетили Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка в Москве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что такое решение принято на фоне обострившейся обстановки на Украине, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины.